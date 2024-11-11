Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 070Й Липецк — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Липецк — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Липецк
06:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Грязи
Воронежские
07:10
07:27
29 км.
0 ч. 45 мин.
Мичуринск
Воронежский
08:08
08:13
85 км.
1 ч. 43 мин.
Богоявленск
08:43
08:45
125 км.
2 ч. 18 мин.
Ряжск 1
09:17
09:19
177 км.
2 ч. 52 мин.
Рязань 2
10:36
10:41
282 км.
4 ч. 11 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
13:40
463 км.
7 ч. 15 мин.
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