Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 050Й Москва — Уфа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Уфа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
15:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 1
18:26
18:38
181 км.
3 ч. 1 мин.
Шилово
19:58
20:00
264 км.
4 ч. 33 мин.
Чучково
20:33
20:35
299 км.
5 ч. 8 мин.
Сасово
21:07
21:09
332 км.
5 ч. 42 мин.
Зубова Поляна
22:11
22:13
398 км.
6 ч. 46 мин.
Потьма
22:23
22:25
403 км.
6 ч. 58 мин.
Торбеево
22:45
22:47
425 км.
7 ч. 20 мин.
Ковылкино
23:23
23:25
469 км.
7 ч. 58 мин.
Кадошкино
23:58
00:01
501 км.
8 ч. 33 мин.
Рузаевка
00:39
00:54
535 км.
9 ч. 14 мин.
Воеводское
01:28
01:30
565 км.
10 ч. 3 мин.
Ночка
02:10
02:12
613 км.
10 ч. 45 мин.
Инза
02:30
02:58
629 км.
11 ч. 5 мин.
Вешкайма
04:25
04:35
683 км.
13 ч. 0 мин.
Чуфарово
04:58
05:00
698 км.
13 ч. 33 мин.
Майна
05:26
05:28
716 км.
14 ч. 1 мин.
Ульяновск
Центральный
06:38
07:24
764 км.
15 ч. 13 мин.
Верхняя Терраса
07:49
07:52
779 км.
16 ч. 24 мин.
Чердаклы
08:12
08:14
799 км.
16 ч. 47 мин.
Димитровград
09:38
09:57
849 км.
18 ч. 13 мин.
Погрузная
11:01
11:03
903 км.
19 ч. 36 мин.
Нурлат
11:38
11:48
934 км.
20 ч. 13 мин.
Челна
12:12
12:14
953 км.
20 ч. 47 мин.
Шентала
12:41
12:43
977 км.
21 ч. 16 мин.
Клявлино
13:31
13:33
1018 км.
22 ч. 6 мин.
Бугульма
14:46
14:56
1076 км.
23 ч. 21 мин.
Туймазы
16:26
16:28
1134 км.
1 д. 1 ч. 1 мин.
Кандры
17:00
17:25
1159 км.
1 д. 1 ч. 35 мин.
Буздяк
18:00
18:02
1186 км.
1 д. 2 ч. 35 мин.
Чишмы 1
19:10
19:12
1242 км.
1 д. 3 ч. 45 мин.
Дема
19:53
19:54
1273 км.
1 д. 4 ч. 28 мин.
Уфа
20:09
1282 км.
1 д. 4 ч. 44 мин.
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