Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 045М Москва — Тамбов на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Тамбов с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
16:18
0 км.
0 ч. 0 мин.
Павелец-Тульский
19:42
19:44
239 км.
3 ч. 24 мин.
Раненбург
20:45
20:47
315 км.
4 ч. 27 мин.
Богоявленск
21:08
21:10
337 км.
4 ч. 50 мин.
Мичуринск
Уральский
21:41
22:12
378 км.
5 ч. 23 мин.
Никифоровка
22:38
22:40
397 км.
6 ч. 20 мин.
Тамбов 1
23:22
444 км.
7 ч. 4 мин.
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