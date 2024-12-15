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Расписание поезда Имеретинский Курорт (Адлер) — Нижний Новгород с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути: Имеретинский Курорт 14:59 0 км. 0 ч. 0 мин. Адлер 15:12 19 мин. 15:31 6 км. 0 ч. 13 мин. Хоста 15:43 2 мин. 15:45 14 км. 0 ч. 44 мин. Сочи 16:05 7 мин. 16:12 27 км. 1 ч. 6 мин. Лоо 16:39 2 мин. 16:41 43 км. 1 ч. 40 мин. Лазаревская 17:21 4 мин. 17:25 75 км. 2 ч. 22 мин. Туапсе 18:12 12 мин. 18:24 102 км. 3 ч. 13 мин. Горячий Ключ 20:54 42 мин. 21:36 163 км. 5 ч. 55 мин. Краснодар 1 23:11 19 мин. 23:30 205 км. 8 ч. 12 мин. Брюховецкая 00:48 32 мин. 01:20 291 км. 9 ч. 49 мин. Каневская 01:47 2 мин. 01:49 323 км. 10 ч. 48 мин. Староминская-Тимашевск 03:08 15 мин. 03:23 370 км. 12 ч. 9 мин. Ростов

Главный 04:56 25 мин. 05:21 461 км. 13 ч. 57 мин. Новочеркасск 06:09 2 мин. 06:11 499 км. 15 ч. 10 мин. Шахтная 06:46 2 мин. 06:48 535 км. 15 ч. 47 мин. Каменская 08:07 2 мин. 08:09 602 км. 17 ч. 8 мин. Миллерово 09:07 2 мин. 09:09 668 км. 18 ч. 8 мин. Россошь 13:53 15 мин. 14:08 819 км. 22 ч. 54 мин. Лиски

Юго-Восточная жд 15:39 7 мин. 15:46 907 км. 1 д. 0 ч. 40 мин. Придача

Воронеж-Южный 17:03 5 мин. 17:08 982 км. 1 д. 2 ч. 4 мин. Грязи

Воронежские 18:58 12 мин. 19:10 1087 км. 1 д. 3 ч. 59 мин. Мичуринск

Уральский 20:01 44 мин. 20:45 1145 км. 1 д. 5 ч. 2 мин. Богоявленск 21:17 2 мин. 21:19 1186 км. 1 д. 6 ч. 18 мин. Рязань 2 23:14 5 мин. 23:19 1344 км. 1 д. 8 ч. 15 мин. Москва Казанская

Казанский Вокзал 02:10 53 мин. 03:03 1525 км. 1 д. 11 ч. 11 мин. Владимир 05:42 26 мин. 06:08 1701 км. 1 д. 14 ч. 43 мин. Ковров 1 06:48 2 мин. 06:50 1761 км. 1 д. 15 ч. 49 мин. Вязники 07:32 2 мин. 07:34 1817 км. 1 д. 16 ч. 33 мин. Ильино 08:10 2 мин. 08:12 1863 км. 1 д. 17 ч. 11 мин. Дзержинск 08:32 2 мин. 08:34 1896 км. 1 д. 17 ч. 33 мин. Нижний Новгород

Московский Вокзал 09:03 1928 км. 1 д. 18 ч. 4 мин.