Маршрут следования и продажа билетов
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1 д. 18 ч. 4 мин.
09:03
31
Маршрут следования поезда 038С Имеретинский Курорт (Адлер) — Нижний Новгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Имеретинский Курорт (Адлер) — Нижний Новгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Имеретинский Курорт
14:59
0 км.
0 ч. 0 мин.
Адлер
15:12
15:31
6 км.
0 ч. 13 мин.
Хоста
15:43
15:45
14 км.
0 ч. 44 мин.
Сочи
16:05
16:12
27 км.
1 ч. 6 мин.
Лоо
16:39
16:41
43 км.
1 ч. 40 мин.
Лазаревская
17:21
17:25
75 км.
2 ч. 22 мин.
Туапсе
18:12
18:24
102 км.
3 ч. 13 мин.
Горячий Ключ
20:54
21:36
163 км.
5 ч. 55 мин.
Краснодар 1
23:11
23:30
205 км.
8 ч. 12 мин.
Брюховецкая
00:48
01:20
291 км.
9 ч. 49 мин.
Каневская
01:47
01:49
323 км.
10 ч. 48 мин.
Староминская-Тимашевск
03:08
03:23
370 км.
12 ч. 9 мин.
Ростов
Главный
04:56
05:21
461 км.
13 ч. 57 мин.
Новочеркасск
06:09
06:11
499 км.
15 ч. 10 мин.
Шахтная
06:46
06:48
535 км.
15 ч. 47 мин.
Каменская
08:07
08:09
602 км.
17 ч. 8 мин.
Миллерово
09:07
09:09
668 км.
18 ч. 8 мин.
Россошь
13:53
14:08
819 км.
22 ч. 54 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
15:39
15:46
907 км.
1 д. 0 ч. 40 мин.
Придача
Воронеж-Южный
17:03
17:08
982 км.
1 д. 2 ч. 4 мин.
Грязи
Воронежские
18:58
19:10
1087 км.
1 д. 3 ч. 59 мин.
Мичуринск
Уральский
20:01
20:45
1145 км.
1 д. 5 ч. 2 мин.
Богоявленск
21:17
21:19
1186 км.
1 д. 6 ч. 18 мин.
Рязань 2
23:14
23:19
1344 км.
1 д. 8 ч. 15 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
02:10
03:03
1525 км.
1 д. 11 ч. 11 мин.
Владимир
05:42
06:08
1701 км.
1 д. 14 ч. 43 мин.
Ковров 1
06:48
06:50
1761 км.
1 д. 15 ч. 49 мин.
Вязники
07:32
07:34
1817 км.
1 д. 16 ч. 33 мин.
Ильино
08:10
08:12
1863 км.
1 д. 17 ч. 11 мин.
Дзержинск
08:32
08:34
1896 км.
1 д. 17 ч. 33 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
09:03
1928 км.
1 д. 18 ч. 4 мин.
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