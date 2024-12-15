Маршрут следования и продажа билетов
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07:10
1 д. 5 ч. 40 мин.
12:50
15
Маршрут следования поезда 028М Москва — Симферополь на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Симферополь с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
07:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 2
11:01
11:06
181 км.
3 ч. 51 мин.
Мичуринск
Воронежский
13:26
13:31
379 км.
6 ч. 16 мин.
Грязи
Воронежские
14:14
14:19
435 км.
7 ч. 4 мин.
Придача
Воронеж-Южный
15:37
15:42
540 км.
8 ч. 27 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
16:48
17:00
615 км.
9 ч. 38 мин.
Россошь
19:02
19:07
703 км.
11 ч. 52 мин.
Ростов
Главный
00:47
01:04
1032 км.
17 ч. 37 мин.
Тимашевская
03:51
03:53
1217 км.
20 ч. 41 мин.
Тамань
07:11
07:41
1373 км.
1 д. 0 ч. 1 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
08:08
08:12
1417 км.
1 д. 0 ч. 58 мин.
Семь Колодезей
09:01
09:04
1469 км.
1 д. 1 ч. 51 мин.
Владиславовка
09:48
09:53
1503 км.
1 д. 2 ч. 38 мин.
Джанкой
11:12
11:37
1600 км.
1 д. 4 ч. 2 мин.
Симферополь
12:50
1686 км.
1 д. 5 ч. 40 мин.
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