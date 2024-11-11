На 18 апреля 2025 года расписание поездов в городе Орехово-Зуево включает 139 поездов дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала утром.

Согласно расписанию:

первый поезд отправляется в 03:00 по направлению к станции Ковров;

последний поезд прибывает в 23:56 от станции Владимир.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Орехово-Зуево.

Актуальное расписание поездов станции Орехово-Зуево, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!