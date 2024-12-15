Невинномысская: билеты на поезд и расписание поездов

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Расписание отправления поездов со станции Невинномысская на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
407Э
Владикавказ
Анапа
00:02
Невинномысская
17 ч. 30 мин.
10:37
Анапа
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607Э
Владикавказ
Анапа
00:13
Невинномысская
18 ч. 38 мин.
11:39
Анапа
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262Э
Ростов-на-Дону
Махачкала
00:21
Невинномысская
16 ч. 11 мин.
10:26
Махачкала
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240С
Ростов-на-Дону
Махачкала
00:21
Невинномысская
17 ч. 9 мин.
11:24
Махачкала
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033С
Владикавказ
Москва
00:36
Невинномысская
1 д. 14 ч. 5 мин.
08:00
Москва (Павелецкий Вокзал)
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061С
Фирменный «Эльбрус»
Нальчик
Москва
00:36
Невинномысская
1 д. 11 ч. 13 мин.
06:18
Москва (Павелецкий Вокзал)
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392С
Ростов-на-Дону
Баку (Азербайджан)
00:39
Невинномысская
1 д. 7 ч. 1 мин.
01:15
Баку (Бакинский Вокзал)
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656С
Ростов-на-Дону
Кисловодск
00:45
Невинномысская
12 ч. 41 мин.
05:40
Кисловодск
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249Н
Новокузнецк
Имеретинский Курорт (Адлер)
01:10
Невинномысская
4 д. 5 ч. 6 мин.
14:13
Имеретинский Курорт
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545У
Орск
Имеретинский Курорт (Адлер)
01:10
Невинномысская
2 д. 15 ч. 28 мин.
14:13
Имеретинский Курорт
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571Э
Махачкала
Адлер
01:10
Невинномысская
1 д. 0 ч. 7 мин.
13:37
Адлер
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671С
Минеральные Воды
Ростов-на-Дону
01:25
Невинномысская
11 ч. 17 мин.
09:09
Ростов (Главный)
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495С
Кисловодск
Самара
01:30
Невинномысская
1 д. 15 ч. 6 мин.
13:07
Самара
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045С
Урал
Кисловодск
Екатеринбург
01:33
Невинномысская
2 д. 6 ч. 21 мин.
04:22
Екатеринбург (Пассажирский)
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618С
Новороссийск
Владикавказ
01:41
Невинномысская
16 ч. 15 мин.
08:55
Владикавказ
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678С
Новороссийск
Владикавказ
01:42
Невинномысская
17 ч. 1 мин.
09:16
Владикавказ
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629С
Владикавказ
Адлер
01:58
Невинномысская
16 ч. 27 мин.
11:42
Адлер
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117Е
Челябинск
Кисловодск
02:11
Невинномысская
2 д. 11 ч. 33 мин.
05:43
Кисловодск
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061М
Москва
Нальчик
02:26
Невинномысская
1 д. 12 ч. 0 мин.
09:15
Нальчик
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033М
Москва
Владикавказ
02:26
Невинномысская
1 д. 12 ч. 33 мин.
09:48
Владикавказ
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181Э
Минеральные Воды
Москва
02:27
Невинномысская
1 д. 10 ч. 29 мин.
10:59
Москва (Павелецкий Вокзал)
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146Э
Ингушетия
Москва
Назрань
02:38
Невинномысская
1 д. 8 ч. 15 мин.
07:43
Назрань
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034С
Осетия
Москва
Владикавказ
02:45
Невинномысская
1 д. 12 ч. 8 мин.
09:58
Владикавказ
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217Э
Кисловодск
Ростов-на-Дону
02:49
Невинномысская
9 ч. 48 мин.
09:09
Ростов (Главный)
Купить билеты
391Щ
Баку (Азербайджан)
Ростов-на-Дону
02:49
Невинномысская
1 д. 6 ч. 44 мин.
09:09
Ростов (Главный)
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655С
Кисловодск
Ростов-на-Дону
03:00
Невинномысская
11 ч. 18 мин.
10:38
Ростов (Главный)
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239Э
Махачкала
Ростов-на-Дону
03:13
Невинномысская
16 ч. 29 мин.
09:09
Ростов (Главный)
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382С
Грозный
Москва
03:25
Невинномысская
1 д. 17 ч. 40 мин.
10:00
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
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680С
Адлер
Владикавказ
03:26
Невинномысская
18 ч. 43 мин.
10:36
Владикавказ
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630С
Адлер
Владикавказ
03:28
Невинномысская
19 ч. 3 мин.
10:53
Владикавказ
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062Ч
Эльбрус
Москва
Нальчик
03:33
Невинномысская
1 д. 10 ч. 48 мин.
09:06
Нальчик
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214С
Ростов-на-Дону
Кисловодск
03:33
Невинномысская
9 ч. 47 мин.
06:50
Кисловодск
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368Г
Киров
Кисловодск
03:48
Невинномысская
2 д. 12 ч. 22 мин.
07:12
Кисловодск
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365Е
Пермь
Кисловодск
03:48
Невинномысская
2 д. 10 ч. 52 мин.
07:12
Кисловодск
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119Е
Тюмень
Кисловодск
03:48
Невинномысская
2 д. 16 ч. 30 мин.
07:12
Кисловодск
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145С
Ингушетия
Назрань
Москва
03:58
Невинномысская
1 д. 10 ч. 10 мин.
07:10
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
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061Ч
Москва
Нальчик
04:25
Невинномысская
1 д. 12 ч. 28 мин.
10:10
Нальчик
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204Э
Москва
Нальчик
04:36
Невинномысская
1 д. 10 ч. 33 мин.
10:23
Нальчик
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049А
Санкт-Петербург
Кисловодск
05:38
Невинномысская
1 д. 20 ч. 30 мин.
09:45
Кисловодск
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004М
Кавказ (Двухэтажный Состав)
Москва
Кисловодск
06:06
Невинномысская
1 д. 0 ч. 42 мин.
09:04
Кисловодск
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656Э
Ростов-на-Дону
Кисловодск
06:20
Невинномысская
12 ч. 25 мин.
10:37
Кисловодск
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297Э
Владикавказ
Москва
06:23
Невинномысская
1 д. 13 ч. 4 мин.
12:09
Москва (Павелецкий Вокзал)
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099Г
Нижний Новгород
Кисловодск
06:35
Невинномысская
1 д. 14 ч. 22 мин.
10:40
Кисловодск
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137Г
Нижний Новгород
Кисловодск
06:38
Невинномысская
1 д. 15 ч. 26 мин.
10:40
Кисловодск
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197Я
Архангельск
Кисловодск
06:38
Невинномысская
2 д. 4 ч. 19 мин.
10:40
Кисловодск
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297С
Владикавказ
Москва
06:41
Невинномысская
1 д. 17 ч. 10 мин.
16:15
Москва (Киевский Вокзал)
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261С
Нальчик
Москва
06:41
Невинномысская
1 д. 16 ч. 25 мин.
16:15
Москва (Киевский Вокзал)
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183С
Кисловодск
Москва
06:47
Невинномысская
1 д. 15 ч. 56 мин.
15:46
Москва (Курский Вокзал)
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689С
Невинномысская
Черкесск
06:58
Невинномысская
1 ч. 4 мин.
08:02
Черкесск
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204С
Ростов-на-Дону
Кисловодск
07:04
Невинномысская
11 ч. 1 мин.
10:37
Кисловодск
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607С
Анапа
Владикавказ
07:11
Невинномысская
16 ч. 16 мин.
13:30
Владикавказ
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525Э
Таврия
Анапа
Кисловодск
07:11
Невинномысская
14 ч. 18 мин.
10:40
Кисловодск
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607И
Анапа
Минеральные Воды
07:11
Невинномысская
10 ч. 17 мин.
08:27
Минеральные Воды
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407С
Анапа
Владикавказ
07:11
Невинномысская
15 ч. 58 мин.
13:30
Владикавказ
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250Н
Имеретинский Курорт (Адлер)
Новокузнецк
07:24
Невинномысская
4 д. 5 ч. 2 мин.
22:48
Новокузнецк
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546С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Орск
07:24
Невинномысская
2 д. 13 ч. 49 мин.
07:35
Орск
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658Э
Адлер
Минеральные Воды
07:45
Невинномысская
11 ч. 26 мин.
09:05
Минеральные Воды
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644С
Пассажирский
Адлер
Кисловодск
07:50
Невинномысская
14 ч. 10 мин.
11:27
Кисловодск
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254С
Ростов-на-Дону
Кисловодск
07:56
Невинномысская
9 ч. 52 мин.
11:28
Кисловодск
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809С
Ласточка
Кисловодск
Ростов-на-Дону
08:34
Невинномысская
6 ч. 51 мин.
13:06
Ростов (Главный)
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297Х
Москва
Владикавказ
08:40
Невинномысская
1 д. 16 ч. 45 мин.
14:50
Владикавказ
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261М
Москва
Нальчик
08:40
Невинномысская
1 д. 15 ч. 31 мин.
13:36
Нальчик
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097Э
Тында
Кисловодск
09:00
Невинномысская
6 д. 5 ч. 42 мин.
12:37
Кисловодск
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059Н
Новокузнецк
Кисловодск
09:00
Невинномысская
3 д. 18 ч. 4 мин.
12:37
Кисловодск
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045Е
Урал
Екатеринбург
Кисловодск
09:25
Невинномысская
2 д. 13 ч. 43 мин.
13:28
Кисловодск
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495Й
Самара
Кисловодск
09:35
Невинномысская
1 д. 14 ч. 13 мин.
13:28
Кисловодск
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193А
Санкт-Петербург
Владикавказ
09:40
Невинномысская
2 д. 1 ч. 17 мин.
16:43
Владикавказ
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846С
Лыжная Стрела
Ростов-на-Дону
Черкесск
10:46
Невинномысская
6 ч. 18 мин.
11:46
Черкесск
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243Э
Минеральные Воды
Санкт-Петербург
11:06
Невинномысская
1 д. 18 ч. 5 мин.
03:45
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
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121А
Ночной Экспресс
Санкт-Петербург
Владикавказ
11:25
Невинномысская
2 д. 1 ч. 1 мин.
17:33
Владикавказ
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135А
Санкт-Петербург
Махачкала
11:33
Невинномысская
2 д. 3 ч. 38 мин.
22:07
Махачкала
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203В
Санкт-Петербург
Минеральные Воды
11:50
Невинномысская
1 д. 19 ч. 45 мин.
13:10
Минеральные Воды
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251А
Санкт-Петербург
Владикавказ
12:25
Невинномысская
2 д. 0 ч. 19 мин.
19:09
Владикавказ
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426С
Симферополь
Кисловодск
12:45
Невинномысская
19 ч. 57 мин.
16:27
Кисловодск
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121С
Владикавказ
Санкт-Петербург
12:51
Невинномысская
1 д. 22 ч. 31 мин.
05:01
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
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135С
Махачкала
Санкт-Петербург
12:51
Невинномысская
2 д. 4 ч. 38 мин.
05:13
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
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251С
Владикавказ
Санкт-Петербург
12:51
Невинномысская
1 д. 23 ч. 10 мин.
06:02
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
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143С
Кисловодск
Москва
14:37
Невинномысская
1 д. 8 ч. 52 мин.
19:08
Москва (Курский Вокзал)
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143Й
Кисловодск
Москва
14:37
Невинномысская
1 д. 13 ч. 28 мин.
23:44
Москва (Павелецкий Вокзал)
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111С
Кисловодск
Орск
14:37
Невинномысская
2 д. 2 ч. 14 мин.
12:30
Орск
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144Ч
Москва
Кисловодск
15:29
Невинномысская
1 д. 4 ч. 31 мин.
18:59
Кисловодск
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211У
Орск
Кисловодск
15:29
Невинномысская
2 д. 2 ч. 31 мин.
19:14
Кисловодск
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111У
Орск
Кисловодск
15:29
Невинномысская
2 д. 2 ч. 14 мин.
19:14
Кисловодск
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143М
Москва
Кисловодск
15:39
Невинномысская
1 д. 11 ч. 39 мин.
19:14
Кисловодск
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425С
Таврия
Кисловодск
Симферополь
16:20
Невинномысская
20 ч. 11 мин.
08:50
Симферополь
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057С
Кисловодск
Иркутск
16:49
Невинномысская
4 д. 18 ч. 13 мин.
06:41
Иркутск (Пассажирский)
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049Ч
Кисловодск
Санкт-Петербург
17:20
Невинномысская
1 д. 21 ч. 51 мин.
11:40
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
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049С
Кисловодск
Санкт-Петербург
17:30
Невинномысская
1 д. 20 ч. 16 мин.
10:05
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
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582В
Москва
Минеральные Воды
18:36
Невинномысская
1 д. 7 ч. 7 мин.
19:52
Минеральные Воды
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367С
Кисловодск
Киров
18:48
Невинномысская
2 д. 13 ч. 41 мин.
05:00
Киров (Пассажирский)
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119Э
Кисловодск
Тюмень
18:48
Невинномысская
2 д. 18 ч. 40 мин.
09:59
Тюмень
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365С
Кисловодск
Пермь
18:48
Невинномысская
2 д. 15 ч. 12 мин.
06:31
Пермь 2
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243В
Санкт-Петербург
Минеральные Воды
19:00
Невинномысская
1 д. 21 ч. 2 мин.
21:42
Минеральные Воды
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253С
Кисловодск
Москва
19:05
Невинномысская
1 д. 14 ч. 16 мин.
05:25
Москва (Курский Вокзал)
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810С
Ласточка
Ростов-на-Дону
Кисловодск
19:17
Невинномысская
6 ч. 58 мин.
21:35
Кисловодск
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617С
Владикавказ
Новороссийск
20:17
Невинномысская
16 ч. 20 мин.
05:54
Новороссийск
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677С
Владикавказ
Новороссийск
20:18
Невинномысская
18 ч. 11 мин.
07:45
Новороссийск
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643С
Пассажирский
Кисловодск
Адлер
20:34
Невинномысская
14 ч. 31 мин.
07:12
Адлер
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818С
Краснодар
Кисловодск
20:45
Невинномысская
5 ч. 58 мин.
22:53
Кисловодск
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846Э
Ласточка
Черкесск
Ростов-на-Дону
21:10
Невинномысская
6 ч. 5 мин.
01:40
Ростов Главный пригородный вокзал
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137С
Кисловодск
Нижний Новгород
21:23
Невинномысская
1 д. 12 ч. 31 мин.
06:15
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
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197С
Кисловодск
Архангельск
21:23
Невинномысская
2 д. 1 ч. 51 мин.
19:35
Архангельск-Город
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657С
Минеральные Воды
Адлер
22:05
Невинномысская
11 ч. 0 мин.
07:34
Адлер
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382Я
Москва
Грозный
22:08
Невинномысская
1 д. 17 ч. 7 мин.
08:41
Грозный
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113С
Кисловодск
Челябинск
22:35
Невинномысская
2 д. 11 ч. 29 мин.
06:30
Челябинск-Главный
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097С
Кисловодск
Тында
22:44
Невинномысская
6 д. 0 ч. 10 мин.
19:00
Тында
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059С
Кисловодск
Новокузнецк
22:44
Невинномысская
3 д. 14 ч. 53 мин.
09:43
Новокузнецк
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445С
Кисловодск
Екатеринбург
22:45
Невинномысская
2 д. 14 ч. 26 мин.
09:38
Екатеринбург (Пассажирский)
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679С
Владикавказ
Адлер
23:10
Невинномысская
16 ч. 4 мин.
08:32
Адлер
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003С
Кавказ (Двухэтажный Состав)
Кисловодск
Москва
23:38
Невинномысская
1 д. 1 ч. 10 мин.
21:50
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
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Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 18 апреля 2025 года расписание поездов в городе Невинномысская включает 224 поезда дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала вечером.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 00:30 по направлению к станции Минеральные Воды;
  • последний поезд прибывает в 22:53 от станции Кисловодск.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Невинномысская.

Актуальное расписание поездов станции Невинномысская, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

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Как купить билет на поезд

С сервисом zhd-online.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению. Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. Zhd-online.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

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Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://zhd-online.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://zhd-online.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://zhd-online.ru/
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