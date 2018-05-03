Фирменный пассажирский поезд «Белые ночи» получил свое название не случайно. Состав курсирует через Санкт-Петербург, известный своими белыми ночами. Кроме того, летние белые ночи — обычное явление для Северной железной дороги.
Фирменный поезд «Белые ночи»: маршрут
Состав курсирует по маршруту Вологда — Санкт-Петербург — Вологда. Поезд «Белые ночи» ежедневно отправляется со станции Вологда-1 и прибывает на Ладожский вокзал северной столицы.
Из Вологды фирменный поезд уходит под номером 617Я, в обратном направлении из Санкт-Петербурга — под номером 618Я. В пути состав останавливается на 16 станциях. Самая длительная остановка поезда «Белые ночи» — на станции Бабаево (35 минут).
Между Вологдой и Санкт-Петербургом состав проходит расстояние в 592 километра. Время следования поезда из Вологды до Петербурга — 12 часов 33 минуты, а обратно — 12 часов 13 минут.
Фирменный поезд «Белые ночи»: расписание
Актуальное расписание поезда Белые ночи” представлено в таблице (время московское):
Фирменный поезд «Белые ночи»: схема подвижного состава
«Белые ночи» — поезд с современными комфортабельными вагонами. В состав входят:
1 спальный вагон;
5 купейных вагонов;
12 плацкартных вагонов;
1 вагон для пассажиров ограниченными возможностями;
1 вагон-ресторан.
Каждый вагон поезда оборудован биотуалетами, энергосберегающими светильниками, информационным табло.
Поезд «Белые ночи»: класс обслуживания
В таблице представлена краткая характеристика вагонов фирменного поезда «Белые ночи»:
Тип вагона
Характеристика
Сервис и услуги
СВ и купе
2 верхние и 2 нижние полки с защитными планками и откидным столиком
рацион питания (по желанию пассажира)
комплект постельного белья
гигиенический дорожный набор
свежая пресса
Плацкарт
Аналогичен плацкартным вагонам в других поездах
комплект постельного белья
Вагон-ресторан
современный дизайн
рассчитан на 32 пассажира + бар
широкий выбор горячих блюд, закусок, салатов, десертов
горячие и прохладительные напитки
заказ блюд с доставкой в купе
За дополнительную плату у проводника можно приобрести постельное белье лучшего качества, безалкогольные напитки и кондитерские изделия, свежие журналы и газеты.
В вагонах, оборудованных бытовыми комнатами, пассажиры могут принять душ, воспользоваться гладильной доской и утюгом.
Стоимость билетов на фирменный поезд «Белые ночи»
Цена билетов напрямую зависит от спроса на рейс и типа вагона. Учтите, что чем популярнее направление, тем дороже стоит билет. Цена также повышается перед праздниками и в летний период.
Стоимость билетов на «Белые ночи» по маршруту Вологда — Санкт-Петербург составляет:
плацкарт — от 1686 рублей;
купе — от 3147 рублей;
СВ — от 6701 рубля.
Оформить проездной можно в железнодорожной кассе или прямо сейчас на нашем сайте. Покупая билеты онлайн, вы не переплачиваете, так как zhd-online.ru является официальным партнером РЖД.
Каждый путешественник, планируя поездку, мечтает о комфортабельном и оптимальном по стоимости средстве передвижения. Билеты
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура
покупки на сайте https://zhd-online.ru/ займет всего пару минут.
Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:
Ф.И.О.; пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф,
номер бонусной карты (при наличии).
Останется оплатить посадочный талон банковской картой
или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый
посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться
электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен
предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети.
Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите
проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности.
Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности.
При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего
этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета,
должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны
на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие
детям путешествовать одним:
для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах
по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70%
от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет,
то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу
оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без
предоставления отдельного места.
На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет.
До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику.
Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса.
Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого
комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся
только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны
ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://zhd-online.ru/ электронный билет нельзя поменять.
Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после
предъявления следующих документов:
назвав кассиру 14-значный номер заказа;
предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен.
Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.